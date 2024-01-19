Италия готова при необходимости направить своих миротворцев в Газу

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Рим готов принять участие в миротворческой миссии ООН в секторе Газа, если ее согласует международное сообщество, сообщил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Более 1 тыс. итальянских военных сейчас находятся в Ливане с миротворческой миссией ООН", - сказал он радиостанции Radio24.

"Если будет нужная миротворческая миссия в Газе в переходной фазе, мы готовы направить наш военный персонал с ООН в качестве миротворцев", - добавил Таяни.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. "Исламский джихад" также участвовал в этой операции. В ответ Израиль начал военную операцию против радикальных палестинских группировок в секторе Газа.