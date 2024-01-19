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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

Китайский грузовик "Тяньчжоу-6" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-6" в пятницу сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли, сообщило управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA).

"Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-6" совершил контролируемое возвращение в атмосферу 19 января в 20:37 по Пекинскому времени (в 15:37 по Москве)", - говорится в сообщении управления.

Большая часть компонентов космического корабля сгорела при входе в плотные слои атмосферы, небольшое количество несгоревших обломков упало по безопасной траектории в океан.

Перед вхождением в атмосферу "грузовик" отправил на орбиту экспериментальный спутник Даляньского технологического университета.

"Тяньчжоу-6" был запущен к станции 10 мая прошлого года с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-7". Корабль состыковался с национальной орбитальной станцией страны "Тяньгун" на следующий день и доставил на нее топливо, припасы и средства гигиены для экипажа, различные герметизированные грузы, крупногабаритную полезную нагрузку для внекорабельной деятельности, а также платформы для проведения экспериментов.

12 января он отстыковался от орбитальной лаборатории.

В настоящее время на станции работают три члена экипажа корабля "Шэньчжоу-17": Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синлинь. Они прибыли на "Тяньгун" в октябре этого года и будут находиться на орбите полгода.

Китай Тяньгун
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