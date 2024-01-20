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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Два тела обнаружены на пляжах турецкой Антальи

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Тела двух людей обнаружены на пляжах в турецкой провинции Анталья, за четыре дня количество погибших выросло до пяти, сообщает газета BirGun.

"Один из трупов был обнаружен людьми, которые гуляли по пляжу в районе Ченгер в Манавгате. Они сразу вызвали полицию, береговую охрану и медиков. Второе тело было найдено на пляже в 40 километрах, в районе Денизкент", - пиешт издание.

Как отмечает газета, неопознанные тела были доставлены в институт судебной медицины Антальи.

Как сообщает издание, всего за последние четыре дня на пляжах Антальи было обнаружено пять тел.

Ранее на пляже в районе Кадрие было обнаружено тело молодой девушки. По словам полиции, оно может принадлежать 18-летней местной жительнице, которая пропала 12 дней назад. Для проверки у членов ее семьи возьмут образец ДНК.

На неделе сотрудники отеля Amelia Beach в Манавгате обнаружили обезглавленный труп без правой руки. Менее чем через сутки на пляже района Конаклы были найдены останки ребенка, предположительно девочки около 10 лет.

Анталья
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