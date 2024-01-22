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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Лавров примет участие в заседаниях СБ ООН по Ближнемe Востоке и Украине

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 22-24 января примет участие в открытых дебатах Совета безопасности ООН.

"В период с 22 по 24 января министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициируемом нашей страной заседании Совета по украинской проблематике", - сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, на дебатах по ближевосточной тематике "предполагается продолжить обсуждение путей выхода из текущего масштабного кризиса в зоне палестино-израильского конфликта".

"Что касается обсуждения украинской тематики, считаем это хорошей возможностью в очередной раз довести до мирового сообщества на высокой площадке ООН позицию России, в том числе относительно политико-дипломатических средств урегулирования кризиса при учёте законных российских интересов в сфере безопасности", - добавила официальный представитель МИД РФ.

МИД РФ Мария Захарова Сергей Лавров
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