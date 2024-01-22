Открыт приём заявок на IT-отсрочку от срочной службы

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Специалисты аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 30 лет могут с понедельника и до 6 февраля подавать через Единый портал государственных и муниципальных услуг заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва.

Как сообщили в Минцифры, после подачи заявки сотрудником IТ-компании его работодатель проверяет в своем личном кабинете верность представленных данных и подтверждает их. Если у сотрудника нет личного кабинета на Госуслугах или он не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно.

В Минцифры обратили внимание, что гражданин не подлежит призыву, если до 31 декабря 2023 года ему исполнилось 27 лет и он был зачислен в запас в связи с достижением этого возраста.

Компаниям необходимо проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через Госуслуги до 10 февраля. Одна организация может направить несколько списков по мере их формирования.

Минцифры в свою очередь передаст информацию в Минобороны до 2 марта, а с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Для включения в списки на отсрочку IT-специалист в возрасте от 18 до 30 лет должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 10 февраля 2024 года. Требование к периоду работы в аккредитованной IT-компании не предъявляется, если специалист устроился на работу в течение года после окончания учёбы.

Также специалист должен работать по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня, иметь высшее образование по специальности из ранее утвержденного правительством перечня.

Отсрочка от срочной службы предоставлялась IT-специалистам во время весеннего и осеннего призывов 2022 и 2023 годов. Президент РФ Владимир Путин в прошлом году подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от срочной службы для IT-специалистов до 30 лет.