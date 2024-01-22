Минобороны РФ сообщило о сбитом в Харьковской области украинском Су-25

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что сбили украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении Минобороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, живая сила и военная техника в 103 районах", - сообщили в ведомстве.

Российские военные за минувшие сутки отразили на купянском направлении девять атак украинских войск, на донецком - шесть, на краснолиманском - три, отметили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили девять атак штурмовых групп 32-й, 60-й, 66-й, 81-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Новоегоровка Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины и два пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, две гаубицы: "Мста-Б" и Д-30, противотанковая пушка МТ-12, говорится в сообщении.

Шесть атак противника отражены на донецком направлении, три - на краснолиманском, сообщает Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики. Также, в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное Донецкой народной республики ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 320 военнослужащих убитыми и ранеными, десять танков, в том числе один Leopard 2А5, две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и 12 автомобилей", - говорится в сообщении.

В ходе контрбатарейной борьбы на данном направлении поражены две артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка Krab, гаубицы: "Мста-Б" и Д-20, боевая машина РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и два орудия Д-30.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 180 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Zuzana-2 производства Словакии, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Новомихайловка (ДНР) и Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 120 военнослужащих, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и гаубица Д-20, сказано в сообщении.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Пятихатки Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 105 военнослужащих, танк и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции и две гаубицы: Д-20 и Д-30", - сообщает министерство обороны РФ.

"На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новотягинка и Золотая Балка Херсонской области. В результате потери противника составили до 100 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: артиллерийская система М777 производства США и боевая машина РСЗО "Град", - отмечает военное ведомство.

"В течение суток перехвачено шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, уничтожены 76 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 033 беспилотных летательных аппарата, 451 зенитный ракетный комплекс, 14 738 танков и других боевых бронированных машин, 1 205 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 822 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17 727 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали в Минобороны РФ.