ЕС назвал своим приоритетом на форумах ООН борьбу за права человека

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Совет Европейского союза назвал правозащитную деятельность приоритетом ЕС на международных форумах ООН в 2024 году.

"Совет подчеркивает готовность ЕС продолжать мониторинг ситуации с правами человека во всем мире и осуждать нарушения прав человека, где бы они ни происходили; он выступит с рядом инициатив на международных форумах", - говорится в принятом в понедельник постановлении.

"ЕС будет поддерживать независимые расследования нарушений и злоупотреблений прав человека, чтобы привлечь виновных к ответственности", - подчеркивается в документе, определяющем позицию сообщества на форумах ООН по правам человека в 2024 году.

ЕС привержен правам человека и международной системе уголовного правосудия.

Среди других приоритетных направлений в документе указаны борьба за запрет смертной казни и пыток, надлежащее функционирование демократических институтов, борьба с коррупцией, свобода выражения мнений, гендерное равенств и искоренение расизма.