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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

В Польше заявили, что оказывают наибольшую помощь Украине, исходя из размера ВВП

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша оказывает Украине самую большую помощь, исходя из размеров ВВП.

"Польша, если учитывать военную, финансовую помощь и помощь беженцам пропорционально ВВП, считаю, находится на первом месте", - сказал Сикорский на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, его цитирует агентство PAP.

Он добавил, что считает правильным, чтобы большая часть такой помощи поступала через Европейский фонд мира (EPF), "который, де-факто, является оборонным бюджетом ЕС".

"Требуется финансирование союзных миссий, в основном в странах соседства с ЕС, требуется увеличить производство техники и боеприпасов, и нам нужно поддержать Украину. EPF служит этим трем целям", - отметил министр.

Польша Радослав Сикорский Украина
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