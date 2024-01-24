Акции протеста фермеров пройдут в 85 департаментах Франции

Фото: Moritz Thibaud/ABACA/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Манифестации протеста французских фермеров до пятницы пройдут на большей части территории страны - в 85 департаментах, сообщают в среду СМИ Франции со ссылкой на Национальную федерацию профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA).

Протесты сельхозпроизводителей начались в понедельник в регионе Окситания из-за зашедших в тупик переговоров с правительством. Фермеры выступают против повышения налогов и роста цен, в частности на топливо, а также требуют отменить ограничения, связанные с вводимыми во Франции и ЕС экологическими стандартами.

Протестующие блокируют автомобильные дороги с целью оказать давление на правительство и добиться от него "конкретных мер". События получили дополнительный толчок после гибели во вторник на устроенном сельхозпроизводителями дорожном заграждении в департаменте Арьеж на юге страны женщины-фермера и ее 13-летней дочери, сбитых автомобилем, который врезался в баррикаду. Глава семейства госпитализирован в тяжелом состоянии.

В попытке отреагировать на гнев фермеров премьер-министр Габриэль Атталь "скоро отправится на места", объявила в среду официальный представитель правительства Приска Тевено, слова которой приводит Le Figaro.

"Сельхозпроизводители посылают нам призыв. Мы услышали его и мы продолжим на него отвечать", - сказала Тевено.

Она также заверила, что правительство не собирается препятствовать блокировке дорог, поскольку это делается "в рамках закона".

Телеканал BFMTV передает, что протесты на данном этапе распространились на большинство регионов Франции и приближаются к Парижу. Отдельные акции уже начались в столичном регионе Иль-де-Франс.

Председатель FNSEA Арно Руссо заявил в среду телеканалу France 2, что федерация пока не планирует акций в столице. Однако, добавил он, "мы не исключаем никаких вариантов".