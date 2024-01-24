Число автомобилей в ЕС выросло до 560 на тысячу человек в 2022 году

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Среднее число легковых автомобилей в Европейском союзе в 2022 году в расчете на 1 тыс. населения составляло 560, по данным статистического управления ЕС.

За десять лет этот показатель вырос на 14,3% (с 490 машин в 2012 году).

Наибольшее количество автомобилей в Италии - 684 на 1 тыс. человек. Далее следуют Люксембург (678), Финляндия (661) и Кипр (658).

Самые низкие показатели наблюдаются в Латвии (414), Румынии (417) и Венгрии (424). При этом Румыния и Венгрия входят в число стран, которые продемонстрировали наиболее быстрые темпы роста числа автомобилей за последнее десятилетие - на 86% и 41% соответственно, отмечается в сообщении Евростата.

В 2022 году среднее количество седельных тягачей (к которым прикрепляются полуприцепы) составляло 4,8 на 1 тыс. жителей ЕС. За десять лет показатель вырос более чем на 45% (с 3,3 машины в 2012 году).

Самые высокие показатели были зарегистрированы в Литве (в среднем 17,3 грузовика), за ней следует Польша (12,9), Эстония (9,5), Венгрия (9,3) и Румыния (8,8).