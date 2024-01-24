Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Число автомобилей в ЕС выросло до 560 на тысячу человек в 2022 году

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Среднее число легковых автомобилей в Европейском союзе в 2022 году в расчете на 1 тыс. населения составляло 560, по данным статистического управления ЕС.

За десять лет этот показатель вырос на 14,3% (с 490 машин в 2012 году).

Наибольшее количество автомобилей в Италии - 684 на 1 тыс. человек. Далее следуют Люксембург (678), Финляндия (661) и Кипр (658).

Самые низкие показатели наблюдаются в Латвии (414), Румынии (417) и Венгрии (424). При этом Румыния и Венгрия входят в число стран, которые продемонстрировали наиболее быстрые темпы роста числа автомобилей за последнее десятилетие - на 86% и 41% соответственно, отмечается в сообщении Евростата.

В 2022 году среднее количество седельных тягачей (к которым прикрепляются полуприцепы) составляло 4,8 на 1 тыс. жителей ЕС. За десять лет показатель вырос более чем на 45% (с 3,3 машины в 2012 году).

Самые высокие показатели были зарегистрированы в Литве (в среднем 17,3 грузовика), за ней следует Польша (12,9), Эстония (9,5), Венгрия (9,3) и Румыния (8,8).

ЕС Евростат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Операция США и союзников против хуситов

Эсминец США сбил две ракеты хуситов близ двух судов

США планируют в феврале запустить к Луне новый посадочный аппарат

США планируют в феврале запустить к Луне новый посадочный аппарат

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с катастрофой самолета Ил-76

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с катастрофой самолета Ил-76

Суд ООН в пятницу может вынести промежуточное решение по иску против Израиля

Суд ООН в пятницу может вынести промежуточное решение по иску против Израиля

FT сообщает, что санкции ЕС не будут включать запрет на поставки алюминия из РФ

FT сообщает, что санкции ЕС не будут включать запрет на поставки алюминия из РФ

Кабмин Венгрии призывает парламент быстрее ратифицировать членство Швеции в НАТО

Акции протеста фермеров пройдут в 85 департаментах Франции

Акции протеста фермеров пройдут в 85 департаментах Франции
Операция США и союзников против хуситов

Власти Китая принимают усилия для деэскалации обстановки в Красном море

Китай ужесточает ограничения на вывод капитала за рубеж через инвестфонды

Китай ужесточает ограничения на вывод капитала за рубеж через инвестфонды

Глава МИД Молдавии уходит в отставку

Глава МИД Молдавии уходит в отставку
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });