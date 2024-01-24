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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

В ЕС создали "Альянс европейских портов" для борьбы с наркотрафиком

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Для борьбы с растущим наркотрафиком через морские и речные порты Евросоюза учреждена специальная структура "Альянс европейских портов", сообщили в среду в Еврокомиссии.

"Запуск "Альянса европейских портов" происходит на фоне того, как криминальные сети в поисках прибыли используют крайние формы насилия, коррупцию и запугивание", - говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

"Изъятия кокаина в ЕС достигли рекордного уровня: в последние годы ежегодно изымается более 300 тонн. Только в бельгийском порту Антверпен-Брюгге в 2023 году власти изъяли 121 метрическую тонну кокаина, что на 10% больше, чем в предыдущем году", - указано в сообщении.

Отмечается, что на долю портов приходится 75% объёмов внешней торговли ЕС и 31% объёмов его внутренней торговли.

Таким образом, порты особенно уязвимы для контрабанды наркотиков. Преступники используют порты для организации пропуска контейнеров с нелегальными товарами в ЕС. 70% изъятий наркотиков, производимых таможней, происходит в портах.

"Альянс европейских портов" призван объединить усилия государств-членов ЕС, портовых властей, ассоциаций бизнеса, специализированных агентств ЕС (включая Европол, Евроюст, Европейскую прокуратуру), таможенных и правоохранительных органов в борьбе с преступным оборотом наркотиков. Он будет действовать посредством внедрения международных и европейских стандартов безопасности.

Государственно-частное партнерство будет ежегодно встречаться на уровне министров для выявления проблем, определения стратегических приоритетов и обмена информацией.

ЕС
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