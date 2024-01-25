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Киностудия Skydance планирует купить все акции Paramount

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Skydance рассматривает возможность выкупа всех акций более крупного конкурента Paramount Global с целью их последующего делистинга. Об этом пишет CNBC со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, компании обменялись предварительной информацией, и процесс due diligence еще не начался.

В середине января WSJ со ссылкой на источники писала, что Skydance совместно с финансовыми партнерами планирует купить мажоритарный пакет акций National Amusements, холдинговой компании Paramount. В число партнеров входят фонды RedBird Capital Partners и KKR & Co. National Amusements владеет 77% голосующих акций Paramount.

Сделка, скорее всего, имеет конечной целью слияние Skydance и Paramount, для чего потребуется выкуп всех акций Paramount, отметили источники. Покупка только бумаг, принадлежащих National Amusements, не устраивает Skydance, добавили они.

Для осуществления сделки Skydance потребуются существенные финансовые ресурсы, потому что капитализация Paramount составляет $8,2 млрд, а задолженность компании достигает $15 млрд. Часть средств может предоставить миллиардер Ларри Эллисон, основатель Oracle и отец главы Skydance Дэвида Эллисона.

Ранее сообщалось, что на покупку Paramount также претендует Warner Bros. Discovery.

Skydance – одна из ведущих независимых студий Голливуда. Она владеет такими популярными кинофраншизами как "Миссия: невыполнима" и "Трансформеры".

Skydance Paramount
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