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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

США и Китай будут сотрудничать в области ИИ-безопасности

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - США в ближайшие месяцы будут сотрудничать с Китаем в области безопасности систем искусственного интеллекта (ИИ), сообщила в интервью Financial Times директор Управления научно-технической политики (Office of Science and Technology Policy) при администрации американского президента Арати Прабхакар.

Несмотря на связанную с ИИ напряженность в торговых отношениях двух стран, они будут работать вместе для снижения рисков и оценки потенциала этой технологии, сказала Прабхакар.

"Уже приняты меры к запуску этого процесса, - отметила она. - Нам нужно попробовать поработать [с Пекином]".

Сейчас все понимают, что ИИ - самая мощная технология, и все страны готовятся использовать ее с учетом собственных ценностей, однако "в чем мы все действительно можем согласиться друг с другом, так это в том, что технологическая база должна быть безопасной и эффективной", добавила Прабхакар.

При этом даже лучшие инструменты оценки безопасности новых ИИ-систем еще недостаточно хороши, учитывая сложность и непрозрачность технологии, полагает она.

"Мир приходит к мнению, что инструменты оценки ИИ-моделей - их эффективности, безопасности и благонадежности - очень слабы сегодня", - сказала она.

По ее словам, позиции США и Китая в отношении некоторых ценностей и подходов к регулированию отрасли могут не совпадать, но "также будут направления, где мы сможем договориться ", включая глобальные стандарты в области безопасности ИИ-систем.

Главы двух стран Джо Байден и Си Цзиньпин обсуждали сотрудничество в области ИИ на саммите в Калифорнии в ноябре минувшего года, а месяцем ранее администрация президента США ужесточила контроль за вывозом из страны мощных ИИ-чипов.

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