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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Премьер Эстонии не придет на прием президента по случаю годовщины республики

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) отказалась прийти на прием президента Алара Кариса (Alar Karis), организуемый по случаю 106-й годовщины республики.

Отвечая на вопрос о возможности посещения приема в связи со скандалом вокруг решения главы государства пригласить на это мероприятие не всех депутатов парламента, а только его руководство, Каллас отметила, что Эстония является парламентской республикой.

"Исходя из государственного строя парламент выбирает как премьер-министра, так и президента, и нравится это парламентариям или нет, к делу это не относится (. . .) Я из солидарности на президентский прием не пойду", - сказала она на пресс-конференции в четверг.

Ряд депутатов парламента выразил недовольство решением президента пригласить на прием по случаю годовщины республики на этот раз только правление парламента, председателей и заместителей председателей комиссий, а также лидеров фракций.

В ответ на это решение часть парламентариев и высокопоставленных государственных деятелей и политиков как из коалиции, так и оппозиции заявили о бойкотировании приема.

Эстония отмечает годовщину со дня провозглашения независимости 24 февраля. В честь этого праздника в стране проходит множество торжественных мероприятий, которые завершаются традиционно вечером торжественным приемом главы государства.

Как пояснил ранее СМИ директор канцелярии Пеэп Яхило (Peep Jahilo), решение приглашать в этом году не всех парламентариев не свидетельствует об их оценке президентом. Это вызвано желанием расширить круг представителей разных слоев общества, людей, преуспевших в своих делах и людей, с которыми он встречался во время поездок в разные уголки Эстонии. К тому же нигде не закреплен обязательный список участников, а пространство театра "Эстония", где проходит прием, ограничено и всех разместить там невозможно, пояснил Яхило.

Эстония Кая Каллас Алар Карис
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