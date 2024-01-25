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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Comcast в IV квартале увеличил чистую прибыль на 8%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Comcast Corp., крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения, в четвертом квартале увеличил чистую прибыль на 7,8%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре 2023 года составила $3,26 млрд, или 81 цент в расчете на акцию, по сравнению с $3,024 млрд, или 70 центов на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов повысилась до 84 центов на акцию с 82 центов.

Выручка выросла на 2,3% до $31,253 млрд с $30,552 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 79 центов на акцию при выручке в $30,4 млрд.

Подразделение связи и платформ (Connectivity & Platforms, включает широкополосный интернет, беспроводную связь, и т.д.) в минувшем квартале увеличило выручку на 0,5% до $20,418 млрд. Общее количество клиентов в этом сегменте сократилось на 183 тыс. и составило 52,136 млн.

В сегменте Content & Experiences (СМИ, телеканалы, киностудии, парки развлечений и т.д.) выручка повысилась на 5,7% и достигла $11,5 млрд. В том числе доходы тематических парков выросли на 12,2% (до $2,371 млрд), киностудий – на 4,3% (до $3,064 млрд).

Comcast вернула акционерам в 2023 году в общей сложности $15,8 млрд. В том числе в четвертом квартале показатель составил $4,7 млрд, включая $1,2 млрд в виде дивидендных выплат и $3,5 млрд за счет выкупа акций.

Котировки акций Comcast растут на 4% в четверг. Рыночная стоимость компании за последние три месяца увеличилась почти на 12% (до $177 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил около 23%.

Comcast
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