Корабль Starliner планируется включить в программу перекрестных полетов на МКС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и НАСА планируют включить в программу перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС) пилотируемый корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing, Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Это немного усложнит наземную подготовку, но в будущем мы планируем использовать космические корабли Boeing для перекрестных полетов", - сказал Крикалев на пресс-конференции НАСА, посвященной миссии SpaceX Crew-8.

23 ноября 2023 года Крикалев сообщил "Интерфаксу", что безопасность пилотируемого корабля CST-100 Starliner пока анализируется, российский космонавт сможет полететь на нем только при подтверждении надежности всех систем.

Для допуска к проведению первой регулярной миссии к станции Boeing должна осуществить сертификационный пилотируемый полет корабля к МКС, намеченный на апрель 2024 года.

15 сентября руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Кеннет Бауэрсокс сообщил, что между "Роскосмосом" и НАСА продолжаются переговоры о составе экипажей, которые полетят на корабле Starliner.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с НАСА до 2025 года. Как сообщил Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.