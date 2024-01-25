Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Корабль Starliner планируется включить в программу перекрестных полетов на МКС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и НАСА планируют включить в программу перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС) пилотируемый корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing, Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Это немного усложнит наземную подготовку, но в будущем мы планируем использовать космические корабли Boeing для перекрестных полетов", - сказал Крикалев на пресс-конференции НАСА, посвященной миссии SpaceX Crew-8.

23 ноября 2023 года Крикалев сообщил "Интерфаксу", что безопасность пилотируемого корабля CST-100 Starliner пока анализируется, российский космонавт сможет полететь на нем только при подтверждении надежности всех систем.

Для допуска к проведению первой регулярной миссии к станции Boeing должна осуществить сертификационный пилотируемый полет корабля к МКС, намеченный на апрель 2024 года.

15 сентября руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Кеннет Бауэрсокс сообщил, что между "Роскосмосом" и НАСА продолжаются переговоры о составе экипажей, которые полетят на корабле Starliner.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с НАСА до 2025 года. Как сообщил Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

Starliner МКС NASA Роскосмос Сергей Крикалев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдеп заявил о непричастности США к крушению Ил-76 в Белгородской области

Турция завершила ратификацию присоединения Швеции к НАТО

Фон дер Ляйен могут выдвинуть на второй срок в качестве главы ЕК

Фон дер Ляйен могут выдвинуть на второй срок в качестве главы ЕК

Цены на нефть в четверг держатся у максимумов за 8 недель

Цены на нефть в четверг держатся у максимумов за 8 недель

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

Избранный глава администрации Тайваня призвал к развитию сотрудничества с США

Избранный глава администрации Тайваня призвал к развитию сотрудничества с США

Рубену Варданяну продлили арест на четыре месяца

Обострение палестино-израильского конфликта

WSJ сообщила о разрушении Израилем почти 40% строений в Газе вдоль ее границы

WSJ сообщила о разрушении Израилем почти 40% строений в Газе вдоль ее границы

Минск поднял тариф на транзит нефти из Казахстана в ЕС на 38%, для РФ - на 10,2%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });