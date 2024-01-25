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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Запуск Crew Dragon к МКС с россиянином Гребёнкиным запланирован на конец февраля

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Запуск американского многоразового пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Александром Гребёнкиным к Международной космической станции (МКС) в рамках миссии Crew-8 намечен на конец февраля, сообщил в четверг руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов NASA Стив Стич.

Помимо Гребёнкина в состав экипажа входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс.

Запуск Crew Dragon с экипажем планируется осуществить со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрёстных полётах трёх российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трёх американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

NASA Crew Dragon МКС Александр Гребёнкин
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