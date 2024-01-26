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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

МИД КНР подтвердил, что в стране в 2022 году британец получил 5 лет тюрьмы за шпионаж

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - МИД Китая подтвердил сведения о том, что в 2022 году подданный Британии, признанный виновным в шпионаже, получил пятилетний тюремный срок, сообщает Daily Mail.

"В 2022 году суд в Пекине приговорил британца (...) к пяти годам лишения свободы за незаконное получение разведданных для иностранных сил", - заявил представитель министерства Ван Вэньбин.

Вердикт вынесли на основании закона, а британских официальных лиц допускали в зал суда и им разрешали посещать подследственного, добавил дипломат. В апелляционной инстанции суд в сентябре 2023 года оставил приговор в силе.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что в 2018 году в Китае пропал британский бизнесмен Йен Стоунс. В начале января Министерство государственной безопасности КНР объявило о задержании иностранного консультанта, который собирал секретные сведения для британской внешней разведки MI6. South China Morning Post сообщило, что Министерство госбезопасности КНР впервые выступает с подобными обвинениями в адрес MI6. Ранее аналогичные заявления звучали в адрес ЦРУ.

КНР MI6 Китай Великобритания МИД Йен Стоунс
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