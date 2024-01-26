Спикер Палаты представителей США считает недопустимым одобрение помощи Киеву

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предупредил, что пока считает недопустимым одобрение обсуждаемых в Сенате предложений по миграционной реформе и помощи Украине в их нынешнем виде, пишет издание The Hill.

По его данным, Джонсон в письме к конгрессменам пояснил, что если появившиеся в прессе данные о положениях этих предложений Сената соответствуют действительности, то при голосовании в Палате представителей шансов на утверждение нет.

"Хочу кратко коснуться темы запроса о дополнительном финансировании (для Украины и Израиля - ИФ) и о проблемах на наших границах, так как, судя по всему, Сенат пока не в состоянии прийти к соглашению по этим темам. Если данные о содержании циркулирующих в Сенате предложений соответствуют действительности, то в любом случае Палата представителей проголосует "против", - отмечается в письме.

The Hill отмечает, что ранее в республиканском руководстве Палаты представителей уже давали понять, что на данный момент не будут утверждать запрос о дополнительном финансировании для Украины и Израиля, даже если его одобрят в Сенате.

Изначально в Конгрессе решили рассматривать в едином пакете запрос Белого дома на дополнительное финансирование военной помощи Украине и Израилю и тему масштабной миграционной реформы. Предполагалось, что в таком виде конгрессмены-республиканцы легче согласятся выделить деньги Киеву. Однако на практике оказалось, что по теме миграционной реформы у демократов и республиканцев так много противоречий, что найти компромисс - очень сложно.

В итоге теперь в Сенате думают, не стоит ли начать рассматривать запрос на финансирование помощи Украине отдельно от темы иммиграции. Такой вариант также содержит сложности, поскольку многие республиканцы, у которых большинство в Палате представителей, не в восторге от идеи выделения крупных сумм для Украины. Часть республиканских конгрессменов могли бы согласиться одобрить запрос лишь в обмен на готовность демократов провести радикальную миграционную реформу.

Тема борьбы с нелегальной иммиграцией, как отмечают американские СМИ, в последние месяцы стала активно обсуждаться в американских политических кругах. Предполагается, что она может стать одной из главных для кандидатов, которым предстоит побороться за пост президента США в ноябре 2024 года.

Администрация США еще осенью прошлого года направила в Конгресс запрос на выделение дополнительных средств для оказания дальнейшей помощи Украине и Израилю. Республиканцы в Конгрессе потребовали значительного ужесточения миграционных мер в обмен на поддержку пакета в размере $110 млрд, который включает средства для военной помощи Украине и Израилю. С тех пор представители обеих партий в Конгрессе пытаются прийти к консенсусу по данному вопросу.