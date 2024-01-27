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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:34

США уничтожили готовую к пуску противокорабельную ракету йеменских хуситов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - США обнаружили, нанесли удар и уничтожили на территории Йемена противокорабельную ракету хуситов, которая была готова к пуску в направлении Красного моря, сообщило Центральное командование (CENTCON) ВС Соединенных Штатов.

В сообщении уточняется, что удар был нанесен 27 января примерно в 03:45 (по времени Саны, совпадает с московским).

CENTCON отметил, что американцы идентифицировали ракету в районе Йемена, контролируемом хуситами, и определили, что "она представляет собой неминуемую угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе", затем ракета была уничтожена "в целях самообороны".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

Хроника 17 декабря 2023 года – 27 января 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
ВМС США Йемен
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