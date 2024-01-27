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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:34

Украденную бандитами британскую картину вернули владельцам спустя полвека

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Британская картина XVIII века, украденная бандитами из Нью-Джерси в 1969 году, была возвращена более полувека спустя семье, которая купила ее за $7,5 тыс. во время Великой депрессии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местное отделение ФБР в Солт-Лейк-Сити.

Картина Джона Опи под названием "Школьная учительница" - это родственная картина аналогичной работы, находящейся в художественной галерее Тейт в Лондоне, отмечает агентство.

Власти полагают, что она была украдена с помощью бывшего депутата Нью-Джерси, а затем много лет передавалась членам преступной группировки, прежде чем оказалась в городе Сент-Джордж на юге штата Юта. В 1989 году житель Юты купил дом во Флориде у Джозефа Ковелло-старшего - осужденного бандита, связанного с семьей Гамбино, - и картина была включена в стоимость продажи.

По данным ФБР, когда в 2020 году покупатель умер, бухгалтерская фирма из штата Юта, которая пыталась продать его собственность, обратилась за оценкой картины и обнаружила, что та, скорее всего, была украдена.

ФБР Джозеф Ковелло-старший Флорида
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