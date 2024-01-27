Посольство США на Багамах предупредило о росте числа убийств туристов в стране

В городе Фрипорт на острове Большой Багама. Архивное фото Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Посольство США на Багамских островах опубликовало предупреждение о небезопасности курорта для американских туристов из-за 18 убийств, совершенных там с начала года местными бандитскими формированиями.

Как отмечает американское посольство, "убийства происходили в любое время, в том числе среди бела дня на улицах".

Проблемы безопасности достигли такой степени серьезности, что американские дипломаты заявляют, что людям не следует даже пытаться "физически сопротивляться" ограблению.

При этом рекомендуется проявлять "чрезвычайную осторожность" в восточной части столицы Багамских островов Нассау.

В посольстве также заявляют, что американцам следует быть особенно бдительными в ночное время и всегда "вести себя сдержанно".

Госдепартамент США, который в пятницу включил Багамские острова в список стран, где нужно "проявлять повышенную осторожность", отметил, что опасность сохраняется и в туристических, и нетуристических районах.