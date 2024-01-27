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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:34

Лукашенко отправился с визитом в Россию, где проведет переговоры с Путиным

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, где примет участие в Высшем госсовете Союзного государства и проведет переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 января направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Глава белорусского государства примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - сообщили в пресс-службе президента Белоруссии в субботу.

"В Санкт-Петербурге пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства. Один из главных вопросов на повестке дня - утверждение проекта документа об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и обсуждение перспектив дальнейшего развития белорусско-российского сотрудничества в различных сферах", - говорится в сообщении.

Стороны подведут итоги реализации мероприятий основных направлений на 2021-2023 годы и 28 союзных программ.

Как сообщили в пресс-службе главы Белоруссии, "кроме того, президенты Беларуси и России проведут двусторонние переговоры, в ходе которых рассмотрят наиболее актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия, обсудят международную тематику".

Белоруссия Александр Лукашенко Россия Владимир Путин
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