Rocket Lab перенесла запуск канадских спутников космического наблюдения

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Запуск американской ракеты Electron с четырьмя мини-спутниками космической ситуационной осведомленности (Space Situation Awareness - SSA) канадской компании Northstar Earth and Space, планировавшийся в воскресенье, перенесен в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщила разработчик носителя Rocket Lab.

"Мы отменяем сегодняшнюю попытку запуска, поскольку над стартовой площадкой есть риск молний, гроз, дождя, густой облачности и сильного ветра на верхних уровнях", - говорится в сообщении компании.

Запуск переносится на 31 января. В рамках миссии под названием Four Of A Kind запуск двухступенчатой ракеты Electron с разгонным блоком Kick Stage Curie планируется осуществить со стартового комплекса LC-1B, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии, в 19:15 по местному времени (в 09:15 по Москве). Космические аппараты Skylark массой 6 кг каждый должны быть выведены на орбиту примерно через час после старта ракеты.

Спутники после размещения на орбите высотой 530 км будут предоставлять данные об обнаружении космических объектов, отслеживании, определении орбиты, предотвращении столкновений, навигации и оповещениях о сближении.

Канадская компания в перспективе планирует создать на орбите группировку из 12 таких аппаратов.

Это первый запуск ракеты Electron компании Rocket Lab в текущем году и 43-я миссия с начала ее эксплуатации.

19 сентября прошлого года запуск ракеты компании Rocket Lab с радиолокационным спутником Acadia компании Capella Space окончился неудачей. В ходе полета из-за отказа системы зажигания не заработал двигатель второй ступени. Полет был прекращен по команде с Земли. Спутник, оснащенный оборудованием для получения высококачественных изображений Земли, был потерян.