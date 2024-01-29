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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

США и Британия ввели санкции против иранской сети, устранявшей оппозиционеров

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - США и Великобритания ввели санкции против группы лиц, которые, по версии властей двух стран, занимались преследованием и ликвидацией иранских оппозиционеров по приказу властей Ирана.

"Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и Великобритания предприняли совместные действия против сети лиц, которая преследовала иранских диссидентов и оппозиционных активистов для их убийства по указанию иранского режима", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минфина США.

В санкционные списки попали лидер сети Наджи Ибрагим Шарифи-Зиндашти и четыре его "ключевых партнера".

"Сеть Наджи Ибрагима Шарифи-Зиндашти осуществила (...) в различных зарубежных странах убийства и похищения людей в попытке заставить замолчать критиков иранского режима", - подчеркивается в заявлении Минфина.

По данным OFAC, сеть действует по указанию министерства информации и нацбезопасности Ирана, выполняющего в том числе контрразведывательные функции.

В пресс-релизе Минфина уточняется, что санкции подразумевают блокировку собственности, находящейся на территории США, и долей в имуществе указанных в санкционном списке лиц, а также запрет на проведение сделок, связанных с имуществом подсанкционных лиц.

США OFAC Иран
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