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Tesla запланировала более $10 млрд капиталовложений на 2024 год

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Капиталовложения американского производителя электромобилей Tesla Inc. в 2024 году превысят $10 млрд и составят от $8 до $10 млрд в последующие два года, говорится в годовом отчете компании.

В 2023 году показатель вырос до $8,9 млрд против $7,16 млрд годом ранее.

"Мы одновременно наращиваем выпуск новых продуктов, строим или расширяем производственные мощности на трех континентах, отрабатываем новые технологии для аккумуляторов, расширяем сеть зарядных станций, а также инвестируем в автономные и другие ИИ-решения", - отмечается в документе, направленном Tesla американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Компания рассчитывает, что сможет профинансировать инвестиции за счет свободного денежного потока, который поддерживается ростом продаж.

"Мы ожидаем, что наша способность к самофинансированию будет сохраняться до тех пор, пока макроэкономические факторы поддерживают текущий тренд в продажах", - говорится в отчете Tesla.

На прошлой неделе компания опубликовала отчетность за четвертый квартал 2023 года, предупредив, что в начавшемся году темпы роста ее прибыли замедлятся.

Акции Tesla прибавляют в цене 2,7% на торгах в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 12,9%.

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