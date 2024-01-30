Аналитики спрогнозировали сохранение базовой ставки ФРС на максимуме за 22 года

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания, которое завершится в среду, сохранит размер процентной ставки по федеральным кредитным средствам в диапазоне 5,25-5,5% годовых – максимальном за 22 года, прогнозирует большинство аналитиков и экономистов.

При этом внимание рынков будет сосредоточено на выступлении председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, в котором он может дать намеки на то, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС перейдет к снижению ставок в марте как "50 на 50", пишет MarketWatch. Три недели назад шансы на это составляли около 80%.

Ожидается, что Пауэлл "оставит дверь открытой" для принятия решения об уменьшении стоимости заимствований в марте, однако руководство американского ЦБ не будут принимать какого-либо конкретного решения сейчас, за два месяца до следующего заседания.

"Если бы я был на его месте, я бы попытался уйти с пресс-конференции, оставив все в покое. Вероятность "50 на 50" на снижение ставок в марте... мне кажется вполне приемлемой", - сказал старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Дэвид Уилкокс, бывший высокопоставленный сотрудник ФРС.

"ФРС, вероятно, будет стремиться к тому, чтобы оставить мартовское снижение ставки на уровне обсуждения, не посылая решающего сигнала", - полагает экономист Goldman Sachs Дэвид Мерикл, слова которого цитирует Usa Today.

Опубликованные во вторник данные по рынку труда снижают вероятность того, что Федрезерв перейдет к снижению ставок в марте. Количество открытых вакансий в США в декабре достигло максимума за три месяца и превысило 9 млн, хотя аналитики прогнозировали снижение.

На прошлой неделе президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли говорила о том, что оптимистично оценивает состояние экономики страны, но полагает, что надежды рынка на снижение процентных ставок преждевременны.

Она сказала, что ФРС не достигла ценовой стабильности и "действительно преждевременно думать о том, что уже не за горами корректировка" денежно-кредитной политики. Дейли отметила, что ей необходимо увидеть больше доказательств того, что инфляция находится на устойчивой траектории возврата к целевому уровню в 2%.

На прошлой неделе стало известно, что темпы роста экономики США в четвертом квартале хотя и замедлились, но существенно превзошли ожидания. По предварительным данным, ВВП увеличился на 3,3%, в то время как аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 2%.

Рынок сейчас оценивает в 91% вероятность того, что ФРС объявит о снижении процентных ставок на заседании, которое пройдет 30 апреля - 1 мая. При этом прогнозируется, что к концу текущего года они опустятся до 3,75-4% годовых.