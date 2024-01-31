Инфляция во Франции в январе замедлилась до минимума с января 2022 года
Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в январе увеличились на 3,4% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего предварительные данные.
Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 4,1% в декабре.
Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал еще более существенное ослабление – до 3,3%.
Январская инфляция во Франции является минимальной с января 2022 года.
Потребительские цены в этом месяце снизились на 0,2% относительно декабря, когда было отмечено их повышение на 0,1%. Динамика показателя совпала с прогнозом рынка.
Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в январе выросли на 3,1% в годовом и снизились на 0,2% в помесячном выражении. Месяцем ранее показатели увеличились на 3,7% и 0,1% соответственно.
Рост цен на продукты питания во Франции в январе замедлился до 5,7% с 7,2% месяцем ранее, на энергоносители – до 1,8% с 5,7%, на промышленные товары – до 0,7% с 1,4%.
При этом повышение стоимости услуг ускорилось до 3,2% с 3,1%.