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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Инфляция во Франции в январе замедлилась до минимума с января 2022 года

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в январе увеличились на 3,4% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 4,1% в декабре.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал еще более существенное ослабление – до 3,3%.

Январская инфляция во Франции является минимальной с января 2022 года.

Потребительские цены в этом месяце снизились на 0,2% относительно декабря, когда было отмечено их повышение на 0,1%. Динамика показателя совпала с прогнозом рынка.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в январе выросли на 3,1% в годовом и снизились на 0,2% в помесячном выражении. Месяцем ранее показатели увеличились на 3,7% и 0,1% соответственно.

Рост цен на продукты питания во Франции в январе замедлился до 5,7% с 7,2% месяцем ранее, на энергоносители – до 1,8% с 5,7%, на промышленные товары – до 0,7% с 1,4%.

При этом повышение стоимости услуг ускорилось до 3,2% с 3,1%.

Франция
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