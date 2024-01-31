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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Инфляция в Германии в январе замедлилась до 3,1%, сильнее прогноза

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в январе увеличились на 3,1% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Федерального статистического управления страны, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с декабрем, когда она составила 3,8%.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал рост цен в текущем месяце на 3,2%.

Потребительские цены в январе опустились на 0,2% относительно предыдущего месяца. В декабре они выросли на столько же.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, в этом месяце увеличились на минимальные с июня 2021 года 2,9% в годовом выражении и на 0,2% в помесячном. Для сравнения: в декабре первый показатель поднялся на 3,7%, второй – на 0,1%.

Цены на энергоносители в Германии в январе снизились на 2,8% в годовом выражении, тогда как месяцем ранее было отмечено их повышение на 4,1%.

Рост стоимости продуктов питания замедлился до 3,8% с декабрьских 4,5%, услуг – ускорился до 3,4% с 3,2%.

Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в январе ослабла до 3,4% в годовом выражении с 3,5% в декабре и была минимальной с июня 2022 года.

Германия
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