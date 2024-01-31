Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Швейцария вводит в действие еще ряд положений 12-го пакета санкций ЕС против РФ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Правительство Швейцарии в среду присоединилось еще к ряду мер в отношении РФ, предусмотренных 12-м пакетом антироссийских санкций ЕС.

Новые меры вступят в силу 1 февраля. Среди них - поэтапный запрет на покупку и импорт российских алмазов.

Кроме того, власти применят дополнительные меры для поддержки соблюдения предельных цен на покупку российской нефти и нефтепродуктов и для противодействия попыткам обойти эти ограничения.

Также вводят запрет на импорт некоторых товаров, которые приносят "значительный доход" России, в частности, чугуна и сниженного нефтяного газа.

Новые меры запрещают экспорт и продажу России химических веществ, литиевых батарей, некоторых видов двигателей для БПЛА, а также станков и деталей к ним.

Российским гражданам и физлицам, проживающим в РФ, запрещается управлять компаниями в Швейцарии, предоставляющими услуги по использованию криптоактивов.

В секторе услуг будет действовать запрет на предоставление российским компаниям программного обеспечения для управления предприятиями и промышленного проектирования и производства. Исключение составит предоставление услуг российским дочерним предприятиям швейцарских компаний.

В декабре прошлого года власти Швейцарии объявили, что страна присоединится к части мер из 12-го пакета санкций ЕС против России. Министерство экономики тогда расширило санкции на 61 физическое лицо и 86 компаний и организаций.

Санкции Евросоюза

18 декабря ЕС ввел 12-й санкционный пакет против РФ. Он включает запрет на импорт российских алмазов, в том числе тех, которые были обработаны в третьих странах или перевозились транзитом через Россию; принято решение расширить запрет на транзит товаров из ЕС в третьи страны через территорию России, распространив его на любые товары, которые могут иметь военное назначение.

Помимо этого, ЕС запретил на своей территории гражданам России занимать руководящие посты в компаниях, в частности, связанных с предоставлением россиянам услуг криптокошельков.

Евросоюз ввел санкции против 61 физического лица, включая главу Алтая Олега Хорохордина и Башкирии Радия Хабирова, членов ЦИК, а также Илью Медведева, сына зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

В санкционные списки также попали 86 российских компаний и организаций, среди них - "Спецмаш", "Челябинский тракторный завод", "Уралтрансмаш", "Пермский пороховой завод", "Оборонлогистика", "Ростехкомплект", а также телеканалы "Спас" и "Царьград".

Евросоюз Швейцария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд аннулировал вознаграждение Маска на рекордные $55,8 млрд от Tesla

Суд аннулировал вознаграждение Маска на рекордные $55,8 млрд от Tesla

ЕК предложила продлить временный беспошлинный режим для импорта из Молдавии и Украины

ЕК предложила продлить временный беспошлинный режим для импорта из Молдавии и Украины

ЕК начала проверки на шинных предприятиях из-за предполагаемого ценового сговора

Что случилось этой ночью: среда, 31 января

Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее

Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });