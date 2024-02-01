Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Продажи пива в Германии упали на 4,5% в 2023 году

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Продажи пива в Германии в 2023 году сократились на 4,5% и составили около 8,4 млрд литров. Об этом сообщается в отчете Федерального статистического управления (Destatis).

Годом ранее продажи выросли на 2,7%, а до этого показатель сокращался три года подряд. По сравнению с 2013 годом объем продаж пива упал на 11,5%, с 1993 годом – на 25,3%.

Показатель не включает в себя продажи безалкогольного пива и солодовых напитков, а также пива, импортированного из стран, не входящих в ЕС.

Внутри страны реализация пива снизилась на 4,2% до 6,9 млрд литров, а экспорт сократился на 5,9% до 1,4 млрд литров. Поставки в страны ЕС уменьшились на 2,6% до 784 млн литров, в страны за пределы Евросоюза – на 9,6% до 646,7 млн литров.

Сотрудники немецких пивоварен получили бесплатно 11,3 млн литров пива, отмечается в пресс-релизе.

Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Палестинские врачи сообщили о 27 тысячах жертв израильских ударов в секторе Газа

Все 27 лидеров стран ЕС согласились выделить 50 млрд евро Украине

Все 27 лидеров стран ЕС согласились выделить 50 млрд евро Украине

Кремль не в курсе подробностей задержания в Лондоне экс-губернатора Севастополя

Поставки "Газпрома" в Китай 31 января вновь обновили рекорд

Поставки "Газпрома" в Китай 31 января вновь обновили рекорд

Протестующие фермеры съезжаются в Брюссель, где пройдет саммит ЕС

Протестующие фермеры съезжаются в Брюссель, где пройдет саммит ЕС

Акционеры Tesla проголосуют по вопросу перерегистрации компании

Акционеры Tesla проголосуют по вопросу перерегистрации компании

Эстония закрывает погранпереход с РФ в Нарве для автотранспорта

Эстония закрывает погранпереход с РФ в Нарве для автотранспорта

Что случилось этой ночью: четверг, 1 февраля

Операция США и союзников против хуситов

Американский эсминец сбил ракету и три дрона хуситов

Американский эсминец сбил ракету и три дрона хуситов
Операция США и союзников против хуситов

США атаковали в Йемене 10 дронов, которые хуситы готовили к запуску

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });