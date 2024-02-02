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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Zoom сократит 150 сотрудников, или 2% штата

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, намерена уволить около 150 сотрудников, пишет CNBC.

Ранее об увольнениях сообщили различные СМИ со ссылкой на источники, CNBC удалось подтвердить информацию у представителя компании.

По словам представителя Zoom, сокращения затронут менее 2% штата, при этом компания продолжает нанимать новых сотрудников в ключевых для нее сферах, включая технологии искусственного интеллекта.

С начала года свыше 100 глобальных IT-компаний сообщили о планах уволить в общей сложности порядка 30 тыс. сотрудников, по данным сайта layoffs.fyi. Январь стал рекордным месяцем по этому показателю с марта.

В частности, в прошлом месяце Microsoft сократил 1,9 тыс. человек в игровом подразделении, Google анонсировала увольнение сотен работников в различных сферах, а Amazon сообщила о сокращениях в подразделении Twitch и других бизнесах.

Zoom пережил резкий взлет популярности во время пандемии коронавируса, когда люди были вынуждены работать из дома и использовать видеочаты для того, чтобы оставаться на связи с коллегами, друзьями и семьей. Однако после окончания пандемии и по мере возвращения сотрудников в офисы спрос на услуги компании сократился.

С начала года акции Zoom подешевели примерно на 10%, а с пикового уровня октября 2020 года капитализация компании рухнула почти в 10 раз. В прошлом году фирма уволила 1,3 тыс. человек, или около 15% штата.

Zoom
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