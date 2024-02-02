В Тбилиси задержали активистку, облившую краской икону Матроны со Сталиным

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Тбилиси в своем доме задержана гражданская активистка Ната Перадзе, облившая краской 9 января в кафедральном соборе Святой Троицы икону святой Матроны Московской, сообщают в пятницу грузинские СМИ.

По решению суда, за мелкое хулиганство Перадзе задержана на пять суток с содержанием в следственном изоляторе.

Сразу же после акта вандализма в соборе Перадзе призналась в соцсетях, что именно она облила краской икону Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина. Активистка объяснила свои действия недопустимостью присутствия в главном грузинском соборе иконы русской святой, на которой, как она написала, изображен и "диктатор".

По данным СМИ, радикальная группа граждан пыталась устроить над Перадзе самосуд, но полиция не позволила это сделать. В этой связи Перадзе несколько дней скрывалась вместе со своей дочерью на другой квартире.

Икону размером в человеческий рост, написанную два года назад по заказу оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии", после акта вандализма восстанавливают. По рекомендации патриархии Грузии с иконы Святой Матроны Московской будет убрано изображение Сталина, так как факт встречи Матроны со Сталиным не доказан, в том числе и Русской православной церковью.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили после инцидента заявил журналистам, что осквернение иконы стало продолжением кампании радикальной оппозиции по очернению Грузинской православной церкви.