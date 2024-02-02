В Сирии сообщили об очередном обстреле Израилем окрестностей Дамаска

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Власти Сирии заявили в пятницу о втором за неделю обстреле израильскими ВВС окрестностей Дамаска.

"Примерно в 4:20 утра израильский враг совершил атаку с воздуха со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по нескольким позициям к югу от Дамаска", - сообщает в пятницу сирийское агентство SANA.

По данным источника агентства, сирийская система ПВО сбила некоторые ракеты. В результате атаки причинен материальный ущерб, о жертвах или пострадавших не сообщается.

Израильские военные периодически наносят подобные удары по сирийской территории. Обычно их целью становятся иранские военные советники, позиции поддерживающей Дамаск ливанской группировки "Хезболла".