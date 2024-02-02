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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

В Сирии сообщили об очередном обстреле Израилем окрестностей Дамаска

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Власти Сирии заявили в пятницу о втором за неделю обстреле израильскими ВВС окрестностей Дамаска.

"Примерно в 4:20 утра израильский враг совершил атаку с воздуха со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по нескольким позициям к югу от Дамаска", - сообщает в пятницу сирийское агентство SANA.

По данным источника агентства, сирийская система ПВО сбила некоторые ракеты. В результате атаки причинен материальный ущерб, о жертвах или пострадавших не сообщается.

Израильские военные периодически наносят подобные удары по сирийской территории. Обычно их целью становятся иранские военные советники, позиции поддерживающей Дамаск ливанской группировки "Хезболла".

Израиль Дамаск Сирия Хезболла
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