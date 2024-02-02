Глава Минобороны Армении заявил об отсутствии любых территориальных притязаний

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Армения не имеет территориальных притязаний в отношении какой-либо страны, заявил министр обороны республики Сурен Папикян.

"Армения не имеет притязаний, территориальных требований в отношении какой-либо страны. Цель и миссия наших ВС - защита суверенитета и территориальной целостности Армении. Эта концепция заложена в основу нашей армии", - сказал Папикян в интервью Общественному телевидению Армении.

В минувший четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с Общественным радио заявил, что страна укрепляет армию для защиты территориальной целостности республики, а не для "восстановления исторической справедливости".

"Наша армия должна быть укреплена для защиты территориальной целостности, независимости, суверенитета нашей страны. Территориальная целостность нашей страны - это идентичная Армянской ССР территория", - сказал глава государства.