Посетители плавучей бани спасли водителя и пассажира машины, упавшей в море в Осло

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Посетители плавучей сауны спасли утопающих, которые на автомобиле съехали с набережной в залив в норвежской столице Осло. Об этом сообщает Associated Press.

Посетители плавучей сауны в норвежском фьорде спасли двух человек, чей автомобиль погрузился в воду.

Автомобиль съехал с набережной в Акерсхусе - районе Осло с гаванью и средневековой крепостью. Водитель нечаянно дал машине газ на парковке у крутого высокого берега и направил ее в холодную воду залива. Водитель и пассажир сумели выбраться из автомобиля, прежде чем он пошел ко дну и взобрались на крышу.

В момент, когда машина скрылась под водами залива, к ней подошла плавучая баня, после чего два посетителя помогли тонущим выбраться.

Позже автомобиль был извлечен из воды.