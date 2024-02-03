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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Посетители плавучей бани спасли водителя и пассажира машины, упавшей в море в Осло

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Посетители плавучей сауны спасли утопающих, которые на автомобиле съехали с набережной в залив в норвежской столице Осло. Об этом сообщает Associated Press.

Посетители плавучей сауны в норвежском фьорде спасли двух человек, чей автомобиль погрузился в воду.

Автомобиль съехал с набережной в Акерсхусе - районе Осло с гаванью и средневековой крепостью. Водитель нечаянно дал машине газ на парковке у крутого высокого берега и направил ее в холодную воду залива. Водитель и пассажир сумели выбраться из автомобиля, прежде чем он пошел ко дну и взобрались на крышу.

В момент, когда машина скрылась под водами залива, к ней подошла плавучая баня, после чего два посетителя помогли тонущим выбраться.

Позже автомобиль был извлечен из воды.

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