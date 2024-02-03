В Ираке заявили, что удары США приведут к непредсказуемым последствиям в регионе

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Ирака осудили удары США по ополченцам в приграничных районах страны и предупредили, что последствия таких действий непредсказуемы для ситуации в регионе в целом.

Как говорится в распространенном заявлении представителя главнокомандующего иракских вооруженных сил Яхьи Абдаллы, атаки США "являются нарушением суверенитета Ирака", а также "угрозой, которая приведет Ирак и регион к непредвиденным последствиям".

Чиновник обратил внимание, что "удары наносятся в то время, когда Ирак стремится обеспечить стабильность в регионе".

Как сообщалось, США нанесли удары по десяткам объектов в Ираке и Сирии. Целями атак стали проиранские группировки и подразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана. Речь идет об ответе Вашингтона на недавний удар БПЛА по американской базе на границе Иордании и Сирии. Тогда погибли трое военных США, десятки получили ранения.

Сирийское государственное телевидение сообщило, что в результате ударов погибли и были ранены люди, но не уточнило число жертв.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил журналистам, что США проинформировали иракское правительство об ударах до того, как они были нанесены. По его словам, США атаковали более 85 целей на семи объектах.

Армия США продолжит наносить удары по проиранским группировкам на Ближнем Востоке, заявил американский президент Джо Байден.

"Наш ответ начался сегодня. Он "будет продолжаться в любое время и в любом месте по нашему выбору", - говорится в распространенном Белым домом заявлении президента.

Он подчеркнул: "Соединенные Штаты не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире. Но пусть все те, кто может попытаться причинить нам вред, знают следующее: если вы причините вред американцу, мы ответим".

В то же время США, которые обвиняют Иран в причастности к атаке на бузу в Иордании, не намерены наносить удары по иранской территории.

Как сообщил корреспондент телеканала СNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома, "США не будут атаковать цели внутри Ирана", поскольку это чревато обострением и разрастанием конфликта в регионе.

Тегеран отрицает обвинения Вашингтона, но предупредил, что ответит на любую угрозу со стороны США.

"Мы не начнем войны, но, если кто-то захочет запугать нас, он получит решительный ответ", - заявил президент Ирана Ибрагим Раиси в телевизионном выступлении в пятницу.