Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Глава МИД Франции начал ближневосточное турне со встречи с президентом Египта

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Франции Стефан Сежурне прибыл в Египет, где его принял президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, передают в воскресенье западные СМИ.

"По случаю моего первого визита на Ближний Восток я хотел прежде всего посетить Египет, являющийся стратегическим партнером Франции. Я напомнил президенту о нашей приверженности гуманитарному прекращению огня в Газе и перезапуску политического решения через сосуществование двух государств", - написал он в соцсети X. К записи он приложил совместное фото с ас-Сиси.

Египет стал первой остановкой в ближневосточном турне, который Сежурне совершает впервые на посту главы МИД Франции. Далее он отправится в Иорданию, Израиль и в Ливан.

Сежурне назначили министром иностранных дел Франции 11 января.

Франция Стефан Сежурне Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС призвал Косово избегать односторонних действий против сербских учреждений

Поставки "Газпрома" в Китай в субботу обновили рекорд

Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб

Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 февраля

Возвращение с МКС корабля Crew Dragon с туристами перенесли на вторник

Возвращение с МКС корабля Crew Dragon с туристами перенесли на вторник

Белый дом выступил против законопроекта о помощи Израилю отдельно от Украины

Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в Чили

Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в Чили
Операция США и союзников против хуситов

Пентагон подтвердил удары по позициям йеменских хуситов

Палата представителей США вскоре рассмотрит запрос на помощь Израилю

Палата представителей США вскоре рассмотрит запрос на помощь Израилю

Премьер Финляндии сообщил о планах оставить закрытой границу с Россией

Премьер Финляндии сообщил о планах оставить закрытой границу с Россией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });