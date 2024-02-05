Белорусский спецназ усилил охрану границы с Украиной
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Спецназ Белоруссии усилил охрану границы с Украиной, заявил в эфире гостелеканала СТВ замкомандира бригады сил специальных операций ВС Белоруссии Вадим Бобилевич.
Как сообщается, это сделано для обеспечения безопасности граждан, пресечения нарушений границы, исключения каналов поставки оружия и боеприпасов. Военные круглосуточно несут службу на КПП, контролируют местность, ведут разведку.
"По вопросам выполнения задач и обмена информацией организовано тесное взаимодействие с органами пограничной службы, внутренними войсками министерства внутренних дел, органами государственной власти, районными отделами милиции, участковыми", - отметил Бобилевич.