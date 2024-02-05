FT сообщила, что Иран использовал Lloyds и Santander UK для обхода санкций США

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Иран использовал два крупных британских банка для тайного перемещения денег по всему миру в рамках широкой схемы ухода от санкций, поддерживаемой спецслужбами Тегерана, пишет газета Financial Times.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении издания, Lloyds Banking Group и Santander UK (британская "дочка" испанского Santander) открывали счета подставным британским компаниям, тайно принадлежавшим иранской Petrochemical Commercial Company (PCC).

Госкомпания PCC и ее британское подразделение PCC UK находятся под санкциями США с ноября 2018 года.

PCC была частью сети, которая, по данным Вашингтона, привлекла сотни миллионов долларов для иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), пишет FT.

Документы, электронные письма и данные счетов, проанализированные изданием, показывают, что уже после введения санкций Штатами британское подразделение PCC продолжало работать из офиса в центральном лондонском районе Белгравия, используя сложную сеть подставных компаний в Великобритании и других странах, пишет FT. В частности, PCC использовала британские компании для получения средств от иранских подставных фирм в Китае.

В Santander заявили FT, что не могут давать комментариев относительно отношений с определенными клиентами, но "сфокусированы на соблюдении санкционных режимов".

Lloyds также отказался комментировать ситуацию, заявив лишь, что соблюдает законы, касающиеся санкций.

Как отмечает FT, европейские банки, уличенные в помощи Ирану в обхождении американских санкций, столкнулись с огромными штрафами. Так, Standard Chartered пришлось выплатить более $1 млрд, а UniCredit – $1,3 млрд в 2019 году.