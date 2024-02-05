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McDonald's увеличил выручку в IV квартале на 8%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года на 7% и нарастила выручку на 8%, причем скорректированная прибыль превзошла ожидания рынка, а выручка немного не дотянула до прогнозов.

Как говорится в пресс-релизе McDonald's, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $2,04 млрд, или $2,8 в расчете на акцию, по сравнению с $1,9 млрд, или $2,59 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль составила $2,95 на акцию. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $2,83 на акцию.

Квартальная выручка компании выросла на 8% до $6,41 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $6,45 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи McDonald's (рестораны, работающие более года) в октябре-декабре повысились на 3,4%, в том числе в США показатель вырос на 4,3%.

По итогам всего 2023 года чистая прибыль компании подскочила на 37% до $8,47 млрд, или $11,56 на акцию. Отчасти столь резкой рост вызван тем, что год назад компания зафиксировала разовое списание в размере $1,281 млрд, или $1,44 на акцию, связанное с уходом из России. Годовая выручка McDonald's увеличилась на 10%, составив около $25,5 млрд.

Акции McDonald's слабо меняются в ходе предварительных торгов в понедельник. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 10,9% до $215,5 млрд.

McDonalds
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