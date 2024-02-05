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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

ВС РФ усилили патрули в районе сирийских портов Латакия и Баниас

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об усилении патрулей в районе сирийских портов Латакия и Баниас.

"В рамках проведения мероприятий по обеспечению безопасности объектов стратегического значения Сирийской Арабской Республики российская сторона усилила присутствие военных патрулей в районе портов Латакия и Баниас", - сообщил на брифинге в понедельник замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

По его данным, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации "обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок не зафиксировано".

Вадим Кулить ВС РФ Латакия Идлиб
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