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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

VW планирует инвестировать $1,8 млрд в бразильские предприятия в 2026-2028 гг.

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen (VW) планирует инвестировать 9 млрд бразильских реалов ($1,8 млрд) в свои предприятия в Бразилии в 2026-2028 гг.

Новые инвестиции предназначены для всех четырех заводов компании в стране, сообщило бразильское подразделение VW. Автопроизводитель планирует выпускать гибридные и электромобили в Бразилии.

В период с 2022 по 2026 год VW обещает инвестировать в бразильские операции 7 млрд реалов. В следующие 4 года компания намерена представить 16 новых продуктов для бразильского рынка.

Volkswagen VW Бразилия
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