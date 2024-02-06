VW планирует инвестировать $1,8 млрд в бразильские предприятия в 2026-2028 гг.

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen (VW) планирует инвестировать 9 млрд бразильских реалов ($1,8 млрд) в свои предприятия в Бразилии в 2026-2028 гг.

Новые инвестиции предназначены для всех четырех заводов компании в стране, сообщило бразильское подразделение VW. Автопроизводитель планирует выпускать гибридные и электромобили в Бразилии.

В период с 2022 по 2026 год VW обещает инвестировать в бразильские операции 7 млрд реалов. В следующие 4 года компания намерена представить 16 новых продуктов для бразильского рынка.