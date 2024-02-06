Белоруссия и РФ хотят объединить списки экстремистов и экстремистских ресурсов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия ведут работу над объединением списков экстремистов и экстремистских ресурсов, заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

"Конечно, здесь (в вопросе объединения списков экстремистов - ИФ) нужна большая координированность силовых ведомств. Думаю, что в ближайшее время это будет решено", - заявил посол, слова которого приводит госагентство БелТА.

Крутой отметил, что данная идея уже не один раз обсуждалась на уровне министров внутренних дел Белоруссии и России.

"У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие-то сообщения публикуют у нас, или наоборот - которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России. И в отношении этих структур или людей, которые, допустим, сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации либо наоборот", - отметил Крутой.