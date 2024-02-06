Продажи чипов в мире снизились на 8,2% в 2023 году

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Мировые продажи полупроводников по итогам 2023 года сократились на 8,2% и составили $526,8 млрд. Об этом сообщила американская Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA).

При этом в 2022 году был зафиксирован рекордный показатель в $574,1 млрд.

В декабре реализация чипов выросла на 1,4% относительно того же месяца годом ранее - до $48,66 млрд. При этом по сравнению с ноябрем 2023 года показатель увеличился на 11,6%.

За четвертый квартал в мире были проданы чипы на сумму $146 млрд, что на 11,6% больше показателя за аналогичный период 2022 года. Относительно третьего квартала 2023 года подъем составил 8,4%.

"Мировые продажи полупроводников были вялыми в начале 2023 года, но резко восстановились во втором полугодии, а в 2024 году прогнозируются двузначные темпы роста рынка", - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении.

В 2023 году повышение продаж было зафиксировано только в Европе – на 4%. Реализация полупроводников в Северной и Южной Америке снизилась на 5,2%, в Китае – на 14%, в Японии – на 3,1%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах – на 10,1%.

В декабре продажи чипов в Северной и Южной Америке выросли на 12,5% в годовом выражении, в Европе – на 2,1%, в Китае – на 19,4%, в АТР – на 11,3%. При этом в Японии показатель уменьшился на 4,6%.

SIA включает порядка 99% американских производителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.