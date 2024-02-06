Великобритании придется продлить службу устаревающих стратегических подлодок

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Все стратегические подводные лодки британского Королевского флота, оснащенные межконтинентальными баллистическими ракетами, скоро превысят срок своей эксплуатации из-за отставания по программе их замены, которая начнется только в 2030-х годах. Это следует из доклада комитета по обороне парламента Соединенного Королевства.

"Задержки по программе создания новых подводных лодок с баллистическими ракетами класса "Дредноут" привели к тому, что подлодкам класса "Авангард" придется продолжать службу и после окончания расчетного срока эксплуатации. Хотя материальное состояние судов публично неизвестно, есть основания полагать, что они потребуют дополнительного обслуживания и ремонта, поскольку их срок службы значительно превысит срок эксплуатации", - говорится в докладе.

Первая британская стратегическая подводная лодка класса Dreadnought, способная нести 12 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D-5, сможет войти в состав Королевского флота в 2030-х годах.

В начале прошлого года в Великобритании началось строительство третьей из четырех новых стратегических подводных лодок класса Dreadnought. Работы ведутся компанией BAE Systems на верфи Барроу-ин-Фёрнесс в графстве Камбрия.

Субмарины должны прийти на смену имеющимся сейчас у Соединенного Королевства четырем стратегическим подлодкам типа Vanguard, которые являются основой ядерных сил Великобритании с 1990-х годов.

Каждая подводная лодка типа Dreadnought будет нести 12 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D-5, оснащенных разделяющимися головными частями с 8 ядерными боеголовками.

В докладе комитета по обороне также указывается, что из-за отставания по программе строительства новых ударных подводных лодок класса Astute серьезно снизилась возможность оперативного использование имеющихся атомных субмарин в связи их продолжительными пребываниями на базах для ремонта и обслуживания.