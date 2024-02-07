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Совет ЕС и Европарламент договорились увеличить инвестиции в оборонные технологии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Бельгийское председательство Совета ЕС и переговорщики Европарламента достигли предварительного соглашения по Платформе стратегических технологий для Европы (STEP), предусматривающего увеличение на 1,5 млрд евро инвестиций для оборонных разработок.

"Чтобы увеличить инвестиционный потенциал в оборону, для Европейского оборонного фонда будет выделено дополнительно 1,5 млрд евро", - сообщается в опубликованном в среду в Брюсселе коммюнике Совета ЕС.

"В свете меняющихся геополитических реалий ЕС должен активизировать свою деятельность в области важнейших технологий. Благодаря сегодняшнему соглашению мы объединим финансирование из бюджета ЕС для мобилизации инвестиций в глубокие и цифровые технологии, чистые технологии и биотехнологии, которые имеют решающее значение для сохранения Евросоюзом своего конкурентного преимущества в этих стратегических секторах", - заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.

Цель платформы STEP в том, чтобы мобилизовывать инвестиции в области стратегических технологий. Она будет привлекать "посредством сочетания финансовых стимулов и мер по облегчению финансирования проектов" средства для поддержки критически важных технологий "в рамках существующих программ и фондов ЕС", включая Европейский оборонный фонд, объясняют в Брюсселе.

Предварительное соглашение теперь должно быть одобрено Советом ЕС и Европейским парламентом перед официальным утверждением обоими институтами. Затем постановление о создании STEP будет опубликовано в "Официальном журнале" ЕС и вступит в силу на следующий день.

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