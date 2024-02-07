Воздухоплаватель и основатель Sky Travel погибли при крушении шара в Грузии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В результате произошедшего в Грузии крушения воздушного шара погибли основатель и директор грузинской компании Sky Travel Реваз Утургаури, польский воздухоплаватель Кшиштоф Запарт и оператор грузинской телекомпании "Имеди" Мишо Бидзинашвили, сообщила телекомпания "Имеди".

В туристической компании Sky Travel, которая также является авиакомпанией, выполняющей полеты на тепловых аэростатах, сообщили журналистам, что воздушный шар принадлежал погибшему директору компании Ревазу Утургаури.

"Запланированный полет на воздушном шаре был подготовительным полетом к установлению мирового рекорда (по дальности полета - ИФ)", - сказали в компании.

Там отметили, что Утургаури занимался полетами на воздушных шарах с 2005 года и был квалифицированным специалистом, а погибший вместе с ним польский пилот был чемпионом мира по воздухоплаванию.

Как сообщают грузинские СМИ, за несколько часов до катастрофы Утургаури написал в соцсетях: "Взлетели в 8:30 утра. Набираем высоту и устанавливаем курс". Там же он выложил свое последнее совместное с польским коллегой фото с воздушного шара.

Ранее сообщалось, что воздушный шар врезался в высоковольтную линию электропередачи.

Воздушный шар в среду взлетел в городе Поти и направлялся в сторону края Кахетия.