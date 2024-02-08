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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 февраля

Блинкен заявил о необходимости создания палестинского государства

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Рамалле с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом подтвердил, что США считают создание независимого палестинского государства лучшим путем к миру на Ближнем Востоке, сообщил госдепартамент США.

Он также обсудил с Аббасом "преимущества возрождения палестинской автономии", заявил о необходимости обеспечения доставки "гражданским лицам в секторе Газа жизненно необходимой гуманитарной помощи", а также "подчеркнул, что Соединенные Штаты отвергают любое насильственное перемещение палестинцев из Газы".

Палестинское агентство ВАФА в сообщении о встрече пишет, что "Аббас подчеркнул необходимость немедленного прекращения продолжающейся израильской агрессии против палестинского народа, особенно в секторе Газа".

Он подтвердил важность ускорения доставки гуманитарной помощи, медикаментов и продовольствия, неприятие принудительного перемещения палестинцев как в секторе Газа, так и на Западном берегу, включая Иерусалим. При этом глава администрации "призвал Соединенные Штаты вмешаться, чтобы остановить нападения колонистов-террористов на Западном берегу".

Аббас "предупредил о последствиях любой военной операции, которая может быть проведена оккупационными силами в городе Рафах с целью оказания давления на граждан и принуждения их к бегству", говорится в сообщении агентства.

Энтони Блинкен США Махмуд Аббас Палестинская национальная администрация
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