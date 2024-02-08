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PayPal в IV квартале нарастила чистую прибыль в 1,5 раза

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американская платежная система PayPal Holdings в четвертом квартале 2023 года повысила выручку на 9%, чистую прибыль – в 1,5 раза, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе PayPal, выручка в октябре-декабре выросла до $8,03 млрд с $7,38 млрд годом ранее.

Чистая прибыль составила $1,4 млрд, или $1,29 в расчете на акцию, по сравнению с $921 млн, или $0,81 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль составила $1,48 на акцию.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,36 на акцию при выручке в $7,9 млрд.

Общий объем платежей на платформах компании увеличился на 15% до $409,8 млрд. Без учета колебаний валютных курсов показатель повысился на 13%. Число обработанных транзакций выросло на 13% до 6,8 млрд. Тем временем число активных аккаунтов в системе PayPal за год сократилось на 2% до 426 млн.

По итогам первого квартала 2024 года компания рассчитывает увеличить выручку примерно на 6,5%, скорректированную прибыль на акцию – на 4-6% (mid-single-digits). Аналитики в среднем прогнозировали рост второго показателя на 8,5%.

За весь текущий год прибыль без учета разовых факторов не изменится и составит $5,1 на акцию, ожидает PayPal. Консенсус-прогноз Уолл-стрит – $5,51 на акцию.

Котировки акций платежного сервиса снизились на дополнительных торгах в среду на 8% после публикации отчетности.

PayPal
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